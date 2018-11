Deel dit artikel:













Geen World Cup 500 meter voor Anice Das: Het is er nog niet Geen World Cup 500 meter voor Anice Das: Het is er nog niet (foto; RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Vorige winter vertegenwoordige ze nog ons land op de 500 meter, maar vanmiddag wist Anice Das geen wereldbekerticket te veroveren op deze afstand. Tijdens het kwalificatietoernooi in Thialf reed ze de achtste tijd (39.05) en kwam ze tweetiende van een seconde tekort voor een plaats in de World Cups.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is er gewoon nog niet. Ik ben twee keer ziek geweest in een maand tijd. Ik hoopte op meer Ik zie elke week wel dat ik vooruit ga, maar het is niet goed genoeg. En dat is nu de realiteit", zegt Das.



De overwinning op de 500 meter ging naar Letitia de Jong (38.84). Jutta Leerdam reed de tweede tijd (38.51). En Femke Beuling werd derde (38.68). Ook Janine Smit en Esmé Stollenga verdienden een ticket voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen.



Gelaten

Ondanks dat Das bijna zestiende van een seconde moest toegeven op de winnende tijd, was ze na afloop gelaten. "Ik baal wel heel erg. Maar ik weet natuurlijk wel hoe het voorseizoen was. Ik hoopte dat het beter zou gaan dan afgelopen weken, maar dat was niet het geval. Dus dit is niet echt een verrassing", licht Das toe.



Noorse ploeg

De sprintser, die opgroeide in Assen, traint dit jaar mee met de Noorse ploeg van oud-topsprinter Jeremy Wotherspoon. "Ik moet nu even overleggen hoe dat verder gaat. Zij gaan de wereldbekers in en ik blijf hier. Ik heb wel het idee dat ik op de goede weg ben. Ik kan makkelijker diep zitten, maar ik krijg het nog niet echt weg", besluit Das die morgen nog in actie komt op de 1.000 meter.