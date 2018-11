Deel dit artikel:













Molenaar Hans Valkenhoff hoeft al 35 jaar niet naar de sportschool Hans Valkenhoff is al 35 jaar molenaar (Foto: Eigen foto)

Feest bij Korenmolen de Zwaluw in Hoogeveen. Molenaar Hans Valkenhoff is al dertig jaar hét gezicht van de molen en hij werd vandaag in het zonnetje gezet.

In 1983 kwam Valkenhoff voor het eerst in aanraking met de Hoogeveense molen toen hij als vrijwilliger op de Zwaluw ging werken. Dat hij überhaupt molenaar werd, berust op een toevalligheid.



Toevallige molenaar

"In het verleden werkte ik op een groot vakantiepark in Borger. Het bedlinnen werd altijd door een bedrijf uit Winschoten opgehaald en ik kwam eens in gesprek met hun chauffeur, die molenaar was. 'Kom eens een keer kijken op de molen', zei hij tegen mij. Dat dat heb ik gedaan", zo legt Valkenhoff uit.



Zijn interesse was gewekt en na een molenaarsopleiding in Erica kon Valkenhoff aan de slag in Hoogeveen. Eerst als vrijwilliger, later als beroepsmolenaar. Valkenhoff: "Het leukste is dat je werkt in iets historisch en je een oud vak in stand houdt. Maar je moet wel een tikje van de molen hebben gehad, want het is fysiek zwaar werk en om de temperatuur hoef je het ook niet te doen. In de winter is het steenkoud!"



Op zoek naar jong talent

De molenaar geniet nog iedere keer van zijn werk op de korenmolen. Er wordt nog steeds tarwe vermalen en de bloem wordt verkocht aan winkels en restaurants. Zijn grootste zorg is alleen wie het vak van molenaar uiteindelijk van hem gaat overnemen. "Het is moeilijk jonge mensen enthousiast te krijgen voor het molenwerk en het is lastig om vrijwilligers te vinden. We kunnen er altijd iemand bij gebruiken!"



Spierballen

Wellicht aantrekkelijk voor aanstormende molentalenten: Valkenhoff hoeft sinds hij molenaar is nooit meer naar de sportschool. "Je moet kunnen sjouwen en hijsen én vaak de trap op en af. Ik heb er flinke spieren van gekregen", lacht Valkenhoff.