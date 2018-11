Broeihopen voor ringslang leveren weinig eieren op

Op meerdere plekken in onze provincie kwamen vrijwilligers vandaag in actie voor de ringslang. Zo werden er broeihopen gemaakt en ververst én eieren geteld. Helaas werden er weinig gevonden.

Ook in het beekdal van de Slokkert zijn vrijwilligers samen met Staatsbosbeheer aan het werk voor de ringslang. Eén van de vrijwilligers is de 8-jarige Siris. "We zijn bulten aan het maken voor de ringslangen, zodat ze eitjes kunnen leggen. Bulten van takken, hooi en nog veel meer", legt ze uit.Broeihopen zijn plekken waar de ringslangen eieren leggen. Eén keer per jaar moeten ze ververst worden, zodat de ringslang weer een fijn plekje heeft."Ringslangen zijn koudbloedige dieren. Die hebben een broeihoop, dus warmte, nodig voor het uitbroeden van hun eieren", vertelt Albert Broekman, boswachter bij Staatsbosbeheer.Helaas valt het aantal eieren wat tegen. Siris heeft nog geen eitjes gevonden. Ook de boswachter is nog geen eieren tegengekomen. "Helaas hebben wij nog geen eieren gevonden. Het is spannend", vindt hij.