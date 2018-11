Treinverkeer Assen - Groningen plat door aanrijding in Glimmen

Er rijden sinds 17.45 geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark vanwege een aanrijding met een persoon.

Het ongeluk gebeurde in Glimmen, op de overgang van de Oude Schoolweg. De hulpdiensten zijn ter plaatste voor medische zorg. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.De treinen rijden tenminste tot 21.30 vanavond niet. Over de oorzaak van de aanrijding is nog geen informatie.