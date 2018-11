Noordscheschut verliest ook op bezoek bij PKC'83

VOETBAL - Noordscheschut heeft in het zevende competitieduel in de 1e klasse E opnieuw een verlies moeten slikken. De ploeg van Marc van Meel ging vanmiddag op bezoek bij het Groningse PKC'83 onderuit met 4-0.

Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

HZVV heeft aan één helft genoeg voor periodetitel in topper tegen Drachtster Boys

Elim verslaat ook Hoogeveen en pakt periodetitel

Ondanks dat Noordscheschut vorige week haar eerste overwinning van het seizoen boekte tegen Broekster Boys moesten de Schutters het vanmiddag al in de eerste helft doen met drie tegengoals. "Ondanks de drie tegendoelpunten in de eerste helft deden we niet onder voor PKC'83. We hadden zelfs kans op 0-1 door een vrije trap van Melvin Mol, maar deze belandde via de keeper uiteindelijk op de lat", verklaart trainer Marc van Meel. "De goals van PKC ontstonden door snelle omschakelingen, een vervelende fout van onze keeper en vanuit een corner. Dat is zuur".Voor Van Meel was het vanmiddag uiteindelijk een mooi, maar toch ook vervelend weerzien met de club uit Groningen. De trainer stond een aantal jaren geleden aan het roer van de thuisclub en promoveerde zelfs een seizoen via de nacompetitie naar de hoofdklasse. "Ik heb een mooie tijd gehad bij PKC'83 en daarom was het ook leuk om vanmiddag even terug te zijn. Maar dat je dan met 4-0 verliest, maakt de middag toch iets minder fijn".In de tweede helft deed de thuisploeg er nog een schepje bovenop en werd de eindstand uiteindelijk 4-0. "In de rust heb ik de jongens geprobeerd nog wat geloof te geven en in de tweede helft waren we opnieuw niet minder dan PKC. We zetten veel druk en Nick Koster had een aantal goede kansen. Maar zodra PKC aan de bal kwam, was het gevaarlijk en kon er zo weer een doelpunt vallen".Na vanmiddag bungelt Noordscheschut nog steeds onderaan op de ranglijst. De ploeg heeft na zeven wedstrijden vijf punten bij elkaar gesprokkeld. "Als je naar de stand kijkt is het niet heel verrassend dat we onderaan staan, maar we willen de volgende wedstrijd thuis tegen Balk wel gewoon winnen. Voor die doelstelling gaan we ook ons uiterste best doen", sluit Van Meel af.