Emmen wacht pijnlijke bezuinigingen door onverwachte miljoenentegenvallers

Onverwachte miljoenentegenvallers zorgen ervoor dat de gemeente Emmen 2018 verwacht af te sluiten met acht miljoen tekort. Vier miljoen euro meer dan B&W tijdens de begrotingspresentatie voor volgend jaar hadden aangegeven.

De gemeente moet daarom volgend jaar ingrijpend bezuinigen om haar financiën onder controle te houden.Het tekort wordt veroorzaakt doordat Emmen minder geld krijgt uit het gemeentefonds, en een fors tekort bij Stichting De Toegang , hogere WMO-kosten en fors minder parkeerinkomsten. Ook zijn er forse tekorten op op jeugdhulp. Dat schrijft het Emmer college in een brief die gisteren aan de gemeenteraad verstuurd is. Het miljoenentekort loopt volgend jaar verder op door de tegenvallende resultaten van dierentuin Wildlands Wethouder Jisse Otter van financiën zegt in de brief dat er de komende jaren alleen in uiterste noodzaak geld voor nieuw beleid is. Begin volgend jaar wil het college de raad een bezuinigingsplan voorleggen.Volgens VVD- fractievoorzitter Johan Scheltens maken de miljoenentegenvallers de begrotingsbehandeling van volgende week min of meer overbodig. "De raad wordt gevraagd een begroting goed te keuren met daarin allerlei plannen voor volgend jaar. Die plannen gaan niet door, dus heeft het weinig zin deze begroting goed te keuren", zegt de VVD-er.Scheltens vervolgt: "Eigenlijk zou er een hele nieuwe begroting moeten komen, maar daar is geen tijd voor. Dat schrijft het college ook in de raadsbrief. Eind dit jaar moet er een begroting voor 2019 liggen. Ik denk dat de wethouder zo snel mogelijk naar de provincie moet om te overleggen over deze situatie."Zijn collega Auke Oldenbeuving van het CDA ziet weinig in het niet goedkeuren van de begroting. "Dat betekent dat je ook de ambtenaren en onderwijzers niet meer kunt betalen en veel meer zaken stop moet zetten. Dat kan simpelweg niet."Wel wil hij het college de gelegenheid geven de winkel draaiende te houden, maar moet het geen nieuwe plannen maken. "Eerst moet er een bezuinigingsplan komen en je kunt nu al voorspellen dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Bij wijze van spreken de kachel een graadje lager zetten is geen optie", blikt de Emmer CDA-fractievoorzitter alvast vooruit."We zullen donderdag dus wel een aangepast besluit moeten nemen. Dat mag het college gaan voorbereiden op basis van de besprekingen maandag."Wethouder van financiën Jisse Otter was niet voor commentaar bereikbaar.Een maand geleden presenteerde het Emmer college nog grootse plannen voor de toekomst in zijn meerjarenbegroting, met forse investeringen in wegen en spoorverbindingen.