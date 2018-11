Deel dit artikel:













Racerunners voor gehandicapte kinderen in Emmen Iedere zaterdag trainen de kinderen op hun racerunners (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Goed nieuws voor de Gehandicapten Sport Club Emmen. De club krijgt een aantal zogeheten racerunners geschonken. Dat zijn fietsen waar mensen die moeite hebben met lopen, in dit geval kinderen, toch mee kunnen sporten. Ouders en kinderen zijn blij verrast.

Geschreven door Robbert Oosting

Geleend

De club leent nu racerunners van sportkoepel NOC*NSF, maar de fietsen moeten eigenlijk terug omdat ook andere kinderen ze moeten gebruiken. En doordat veel ouders de dure fietsen niet kunnen betalen, sprongen ze op de barricades.



“Een moeder had op Facebook een bericht geschreven”, vertelt trainer Gijs Jan Hooijer. “Eigenlijk een roep: ‘ik moet de geleende fiets inleveren. Dan moet mijn kind stoppen.’ Dat kan niet”, meent hij.



Aan de oproep werd gehoor gegeven door verschillende stichtingen en clubs. Ook de gemeente Emmen schoot te hulp. Als alles mee zit, krijgt de sportclub zo’n tien racerunners. Dat is genoeg om alle huidige kinderen te kunnen laten sporten.



Privérunners

Henriët Groen, een van de ouders, is blij met de toezegging van racerunners voor de club. Toch heeft ze nog een wens: thuis een racerunner voor haar dochter. Daarover is ze met de gemeente in gesprek.



“Als ik namens Vera praat, mijn dochter, hoop ik dat ze gewoon voor haarzelf een racerunner thuis kan gebruiken. Dan kan ze meedoen met de andere kindertjes. Op straat, even naar de brievenbus, gewoon buiten bewegen. Dat kan nu niet.” De gemeente zegt nog geen privéracerunners toe, omdat er nog geen beleid voor is.



Op de club kunnen de kinderen in ieder geval naar hartenlust sporten. NOC*NSCF en ook de importeur van de racerunners hebben inmiddels toegezegd dat de club de geleende racerunners mag gebruiken totdat de eigen loopfietsen er zijn.