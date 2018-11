Elim verslaat ook Hoogeveen en pakt periodetitel

VOETBAL - Het sprookje van Elim in de derde klasse D blijft maar voortduren. De promovendus zette ook de zevende competitiewedstrijd van het seizoen in een overwinning om. Op bezoek bij Hoogeveen werd het 2-3.

Door de nieuwe winstpartij verzekerde Elim zich bovendien van de titel in de eerste periode. De ploeg van trainer Jan-Otto Benjamins heeft nu vier punten voorsprong op Marknesse. De concurrent verspeelde twee dure punten in de uitwedstrijd tegen Nieuwleusen (1-1). Lutten staat inmiddels in punten gelijk met Marknesse en heeft op doelsaldo de tweede positie overgenomen.Elim moest tegen Hoogeveen nog wel een vroege achterstand repareren. Marcel Linthorst werkte, met enig geluk, al in de tweede minuut de 1-0 binnen. Hoogeveen had de marge niet veel later kunnen verdubbelen, maar twee opeenvolgende kansen werden niet benut. Het antwoord van Elim volgde nog binnen het eerste kwartier. Mike Doldsersum tekende met een knappe diagonale inzet voor de gelijkmaker.In het vervolg van de eerste helft was Elim de bovenliggende partij. Het produceren van een tweede treffer bleek, ondanks verschillende prima kansen, echter een te lastige opgave. Mike Doldsersum kwam met een schot tegen de onderkant van de lat het dichtst in de buurt van de 1-2. Hoogeveen werd voor rust gevaarlijk via Jesse de Haas, maar ook hij was niet gelukkig in de afwerking.Elim trok de goede vorm na de hervatting door en nam bovendien daadwerkelijk verder afstand van Hoogeveen. Uit een rommelige situatie na een corner zorgde Jay Doldersum in de 65e minuut met een kopbal voor de 1-2. Herman Klomp hielp Elim ook nog aan een derde doelpunt. De invaller had overigens vlak daarvoor een grote kans om zeep geholpen.Hoogeveen deed iets terug dankzij een late treffer van Roy Strijker, maar de 3-3 zat er niet meer in. De thuisclub moest de laatste minuten zelfs met een man minder spelen nadat Jeffrey Stenvert zijn tweede geel van de wedstrijd incasseerde. Hoogeveen staat na zeven duels op de vijfde plek, met een achterstand van acht punten op Elim.