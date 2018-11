Deel dit artikel:













Wie heeft de lori's van Michel en Johanna uit Elim gezien? Wie heeft de lori's Luci en Silva gezien? (Foto: Johanna Schonewille)

Michel en Johanna Schonewille uit Elim zitten met de handen in het haar. Sinds 26 oktober worden hun twee lori's Luci en Silva vermist.

De lori is een kleine, bontgekleurde papegaai die vooral nectar, zaden en vruchten eet. Oorspronkelijk komt de vogel uit het gebied rondom Australië en het is dus maar de vraag of de twee Elimse dieren het lang in de Nederlandse najaarsnatuur vol kunnen houden.



Beloning

"De volière was waarschijnlijk niet goed afgesloten en toen zijn ze naar buiten gevlogen", zegt Michel. "We willen ze zo ontzettend graag terug, want ze zijn heel erg belangrijk voor ons."



Een van de twee vogels heeft een vol verenkleed, de andere is gedeeltelijk 'geplukt' (kaal red.). Wie er voor zorgt dat de papegaaitjes weer thuiskomen, krijgt volgens Michel een goede beloning.