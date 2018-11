HZVV heeft aan één helft genoeg voor periodetitel in topper tegen Drachtster Boys

VOETBAL - HZVV heeft de eerste prijs van het seizoen te pakken. Directe concurrent Drachtster Boys werd in eigen huis met 3-0 verslagen en dat leverde de ploeg van trainer Ger van Duinen de eerste periodetitel op. De eindstand stond halverwege de wedstrijd al op het scorebord.

Eigenlijk leek de wedstrijd al na tien minuten beslist. De Hoogeveners stonden al op een 1-0 voorsprong door een treffer van Daan Wijma en de Friezen moesten met tien man verder, na een domme tweede gele kaart voor Saïd Hassan. De eerste gele kaart kreeg Hassan voor commentaar op de leiding en amper vier minuten later maakte de aanvoerder een domme overtreding, diep op de helft van HZVV.Het duurde echter tot vijf minuten voor rust, voordat de thuisploeg verder afstand nam. Uitblinker Kelly Joao zette zelf de aanval op en na een goede combinatie met Noah ten Brinke schoot de in Angola geboren Joao de 2-0 diagonaal binnen.Nog voor rust maakt Luke Millar met de 3-0 de tweede helft tot een formaliteit. Drachtster Boys wilde niet met grotere cijfers verliezen en trok zich terug op eigen helft, terwijl HZVV het verder wel goed vond. In de slotfase verzuimde Joao het leed voor de Friezen te vergroten door een aantal grote kansen te missen. Het feestje na afloop werd er niet minder om.