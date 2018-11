Ondernemen in Drenthe: Een herbouwde bloedsnelle sportwagen

Je ziet ze niet veel, toch zijn er heel wat: kitcars. Het bedrijf Fury Sports Cars in Roden handelt als een van de weinige bedrijven in Nederland in de snelle wagentjes.

"Vergis je niet, in Drenthe rijden zeker tweehonderd kitcars rond", vertelt eigenaar Harm Boerma.Het fenomeen is overgewaaid vanuit Engeland. Daar werd de sport populair door Lotusoprichter Colin Chapman. Hij bouwde auto's waarbij de koper zelf nog veel kon toevoegen. "De basis van een kitcar is het herbouwen van je eigen auto", legt Boerma uit. "Dus je maakt gebruik van donoronderdelen van andere auto's om je sportwagentje op te bouwen.""Je koopt een kale auto, dan naar de sloop om onderdelen te zoeken en klaar", vertelt Boerma.De sportwagens zijn wel voor 'erbij'. Meent de raceliefhebber. "Het is ontzettend leuk om met deze autootjes te racen, want ze hebben een heel goede wegligging en op het circuit halen ze veel betere rondetijden dan de meeste BMW'tjes en Porsches", zegt Boerma"Het is net zoiets als een motorfiets in je schuur, zo moet je het zien. Een kitcar is natuurlijk ook extreem licht qua gewicht en je hebt dus ook een beetje hetzelfde gevoel als een motorrijder, alleen hoef je geen pak aan te doen, je hoeft geen helm op te doen. Je stapt gewoon in je autootje en je rijdt weg."Naast het gevoel, het vermogen en de uitstraling blijft voor Boerma toch ook het sleutelen aan de sportwagens grote liefhebberij.