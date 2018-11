Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitslagen en standen zaterdagvoetbal Bekijk hier alle uitslagen van het zaterdagvoetbal. (Foto: RTV Drenthe/ Archief)

VOETBAL - In het amateurvoetbal zijn vandaag de eerste periodekampioenen bekend geworden. HZVV maakte in eigen huis korte metten met tien man van Drachtster Boys en is daarmee vroegtijdig zeker van de periodetitel. Ook promovendus Elim liet opnieuw zien de sterkste in de 3e klasse D te zijn. Ook zij sleepten door een zege op Hoogeveen het periodekampioenschap naar zich toe. Deze en nog veel meer uitslagen van het zaterdag-amateurvoetbal leest u hieronder:



Bekijk hier alle uitslagen van vandaag: