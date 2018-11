Deel dit artikel:













Dames Sudosa-Desto steviger aan kop na eenvoudige zege De dames van Sudosa-Desto maakten korte metten met Bolsward (foto: Sudosa-Desto)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto staan na een eenvoudige zege op middenmoter Bolsward steviger aan de leiding in de stand van de Eerste Divisie A. In eigen hal werden de bezoekers met 4-0 van het veld gespeeld.

In de eerste set lieten de dames van Sudosa-Desto hun overmacht zien met een 25-10 setwinst. Ook de tweede set ging gewonnen in 25-17 en in de derde set scoorden de bezoekers slechts 9 keer. De laatste set ging opnieuw met 25-17 naar de Assenaren.



Door de zege staat Sudosa-Desto met 26 punten uit zes wedstrijden bovenaan in de eerste divisie A. De ploeg staat nu twee punten voor op D.B.S uit Balk, dat vandaag met 1-3 won van Krekkers uit Mariaparochie.



Tjoba pakt punt bij nederlaag

In Klazienaveen speelde Hake Tjoba een thuiswedstrijd tegen directe concurrent WVC Volley uit Wierden. Ondanks een nederlaag van 1-3 mocht de thuisploeg toch een punt bijschrijven. De eerste set werd verloren in 25-19, de tweede in 25-18 en de derde in 25-16. Ondanks deze neergaande trend wist de ploeg zich in de vierde set te herpakken en met 25-20 te winnen.



Na de zesde speelronde staat Tjoba op de elfde en voorlaatste plaats in de ranglijst.