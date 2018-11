ACV op stoom: Koploper Urk met 4-0 geklopt

VOETBAL - ACV is nog één zege verwijderd van de eerste periodetitel in de hoofdklasse B. De Assenaren wonnen vanmiddag met 4-0 van koploper Urk en zijn die ploeg tot op twee punten genaderd.

Volgende week kan ACV de eerste prijs binnenslepen als er op eigen veld wordt gewonnen van Genemuiden.Tegen Urk speelde ACV vanmiddag in ieder geval een prima generale. De formatie van trainer Fred de Boer speelde defensief sterk en was bij balbezit continu dreigend. Met name voor rust was het duel het aanzien meer dan waard. Daarvoor gaat ook een compliment uit naar Urk dat prima speelde.De gasten dachten na een dikke tien minuten ook op voorsprong te komen, maar topschutter Hessel Snoek stond buitenspel. Terwijl Urk-coach Richard Karrenbelt nog foeterde op de assistent-scheidsrechter lag de bal aan de andere kant in het net. Een prachtige pass van Ibrahim Sillah werd nog mooier afgemaakt door Ezra Schrijver. Het betekende voor de aanvaller zijn 4e treffer van het seizoen.Daarna werd ACV geholpen door Urk-doelman Richard Strijker, die twee keer gigantisch in de fout ging. Na een half uur kwam hij veel te ver uit zijn goal, waarna Rutger Timmermans optimaal profiteerde en Pascal Huser uitstekend bediende, die de 2-0 maakte. Op slag van rust maakte Strijker zijn tweede pijnlijke blunder. De doelman wilde een terugspeelbal rustig verwerken, maar schatte de inkomende Nande Wielink volledig verkeerd in. De middenvelder tikte de bal voor de voeten van Strijker weg, die vervolgens Wielink onderuit haalde: penalty. De strafschap werd onberispelijk binnengeschoten door Schrijver (nummer 5 van het seizoen).De tweede helft was door die 3-0 stand eigenlijk een formaliteit. Urk probeerde het nog wel, maar verder dan een kopbal in het zijnet en een poging die door Wormmeester werd overgetitkt kwamen de gasten niet. ACV bewaarde het mooiste voor de slotminuut toen ook Pascal Huser, na goed voorbereidend werk van invallers Arjen Hagenauw en Leon Santema, zijn tweede van de middag maakte.Morgen in Onze Club op TV Drenthe een uitgebreide samenvatting van dit duel.