Olhaco in vijfsetter ten onder tegen Avior Olhaco weet niet te winnen in eigen huis tegen Avior (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De Volleybalheren van Olhaco uit Hoogeveen hebben na vijf sets in eigen hal niet kunnen winnen van de bezoeker Avior uit Deventer. In de Trasselt ging de thuisploeg met 2-3 onderuit.

Olhaco begon sterk aan de wedstrijd en de eerste set was met 25-23 voor de Hoogeveners. De twee daaropvolgende sets gingen echter met 23-25 en 22-25 verloren en daarmee kantelde de wedstrijd. Beide ploegen gingen tot dan toe redelijk gelijk op, maar in de vierde set sloeg Olhaco terug met een 25-13 setwinst.



In de vijfde en beslissende set lagen de verhoudingen weer op de weegschaal, maar dit keer trokken de bezoekers opnieuw aan het langste eind. Met 18-20 setwinst trok Avior de wedstrijd alsnog naar zich toe.



Met zeven punten uit zes wedstrijden staat Olhaco nu op een elfde en voorlaatste plaats in de eerste divisie A van het herenvolleybal. Over twee weken speelt de ploeg de volgende wedstrijd tegen Sovoco uit Soest.