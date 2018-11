Johan Derksen breekt lans voor TT Circuit: Assen is in alles beter

Als het aan Johan Derksen ligt, maakt Zandvoort geen enkele kans op het organiseren van de Formule 1. Het TT Circuit in Assen is volgens hem superieur aan de Noord-Hollandse badplaats.

Hoewel Derksen - die in Grolloo woont - erkent niet volledig objectief te zijn, zegt hij in het programmaveel argumenten te zien om Assen een Nederlandse grand prix te laten organiseren."In Drenthe heb je het TT Circuit, waar al sinds jaar en dag het grootste sportevenement van Nederland wordt georganiseerd. Het is hypermodern en hartstikke veilig. Alle tribunes en accommodaties zijn er én het ligt naast de snelweg: de A28. Assen is in alles beter", zegt Derksen. Voor Zandvoort is volgens hem geen enkel argument.De historie zou in het voordeel van Zandvoort spreken, omdat daar in het verleden al eens een grand prix is gehouden. Maar dat historische argument boort Derksen de grond in. "Ja daar is ooit wel eens een grand prix verreden, maar daar is mee gestopt omdat het er eigenlijk niet geschikt was. Ze hebben daar niet echt de infrastructuur om zoiets te doen. Ik heb in Haarlem gewoond en als er drie zonnestralen waren, dan kon je niet in Zandvoort komen. Alles zit dicht."Over circuiteigenaar prins Berhard van Oranje, die inaandroeg dat inwoners van Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Den Haag wel op de fiets naar Zandvoort kunnen, heeft Derksen weinig positiefs te melden. "Is die gozer niet goed in zijn hoofd of zo? Het is een huisjesmelker uit Amsterdam (...) die nu zijn oog heeft laten vallen op een vervallen racebaan", zegt Derksen.De inwoner van Grolloo denkt dat de Formule 1 een grote kans is voor het hele gebied rondom Assen. "Ik vind ook dat ze rekening moeten houden met een regio als het Noorden, waar we echt dit soort evenementen nodig hebben."