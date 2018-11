Deel dit artikel:













Ensing twaalfde bij schaatsmarathon Utrecht Janneke Ensing kwam te vroeg op kop en werd in finale overklast. (foto: Archief RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Janneke Ensing uit Gieten is in haar tweede marathon van het seizoen als twaalfde over de streep gekomen. Op de Vechtsebanen in Utrecht was ze daarmee de beste Drentse. Bij de mannen was er geen succes. Zowel Ingmar Berga als Frank Vreugdenhil moesten voortijdig uitstappen.

Italiaanse zege

Vorige week reed Ensing haar eerste marathon van het seizoen, toen eindigde ze als vijftiende. In Utrecht kwam de rijdster van Team Speelman Haak in de finale al op anderhalf ronde voor de finish op kop van het peloton en daarna was ze een gemakkelijke prooi voor de uiteindelijk winnares, de Italiaanse Francesco Lollobridgida. In het klassement staat Ensing nu op de zestiende plaats. Debutant Maaike Verweij uit Veenhuizen kwam als 32e over de meet en Marlous Hoogeveen uit Borger eindigde in Utrecht als 37e.



Belg wint bij mannen

Bij de mannen ging de zege na een harde wedstrijd op het zware ijs naar de Belg Bart Swings. Kevin Hoekstra uit Bovensmilde viel al vroeg uit na een valpartij, terwijl Ingmar Berga op zestig ronden voor het einde zijn rug rechtte en gedwongen uitstapte. Frank Vreugdenhil deed veel werk om sprinter Gary Hekman goed af te zetten en liet het vervolgens enkele ronden voor het eind lopen.