Hurry-Up weer met lege handen tegen landskampioen Opnieuw geen puntwinst voor Hurry-Up (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft voor de tweede keer in een week verloren van een landskampioen. In Zwartemeer zegevierde de beste ploeg van België: Achilles Bocholt. Het duel in de BENE-League eindigde in 28-35.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Voor rust kon Hurry-Up de Belgen bijbenen. Via 5-8 dichtten lijnspelers Dragan Vrgoc en Sjoerd Boonstra het gat. Vijf minuten voor het rustsignaal was aanvoerder Ronald Suelmann verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer (11-12).



Alberts

Na de pauze (13-15) stuitte Hurry-Up te vaak op de Limburgse goalie van Achilles Bocholt Bjorn Alberts. In de omschakeling waren de gasten genadeloos. Met enkele stops wist doelman René de Knegt zich in de slotfase te onderscheiden.



In het tweede bedrijf bracht trainer/coach Tim Remer de Spanjaard Javier Bebeta in. Na een kniekwetsuur luisterde de opbouwer zijn rentree met twee slimme doelpunten op. "Ondanks het moment dat hij erin kwam, bij een achterstand, wilde hij wat laten zien. Dat is positief. Als hij nog fitter wordt, geeft het ons extra mogelijkheden in de opbouwrij", vertelde Remer na de tijd.



Hekkensluiter

Over een week speelt Hurry-Up opnieuw in eigen huis. Op zaterdagavond is hekkensluiter Quintus de opponent.