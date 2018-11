Deel dit artikel:













Lichtjesavond in De Stapel: 'Op deze manier vergeten we onze vermoorde zoon niet' Veel belangstelling voor Lichtjesavond in De Stapel (foto Andries Ophof)

Zo'n 150 namen staan er inmiddels op de Muur tegen Zinloos Geweld in De Stapel bij De Wijk. Namen van slachtoffers van geweld. Familieleden herdachten ze gisteravond tijdens de jaarlijkse lichtjesavond.

Geschreven door Andries Ophof

Het zijn vaak schrijnende verhalen van families die hun dierbaren moeten missen. Vermoord voor een café in Middelburg, vermoord na een ruzie met een compagnon over een auto of van het leven beroofd omdat iemand de persoon kwijt wilde. Bij het nationaal monument in Drenthe vinden de nabestaanden troost.



Rozen voor de slachtoffers

De bejaarde moeder van de vermoorde Dario Britvec uit Amsterdam steekt rozen achter zijn naambordje aan de muur. "Ik steek een kaars aan. Drie weken geleden is mijn dochter ook overleden. Vandaag is haar verjaardag."



Drentse namen

Tientallen belangstellenden lopen mee in een fakkeltocht rondom de muur. De muur is gebouwd in verschillende rondingen. Overal hangen bordjes met namen. Vaak ook met een foto. Een foto van Andrea Luten uit Ruinen hangt er en een foto Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond. Maar ook een foto van een trein die in 1975 bij Wijster werd gekaapt door Molukkers. Onder het bordje staat de naam van de machinist: Hans Braam.



'We vergeten je niet'

"Deze muur maakt gewoon dat we onze Dennis niet vergeten", vertelt Marian van Aartsen. Samen met haar man komt ze vanuit Zeeland speciaal naar Drenthe om mee te doen aan de herdenking. Van Aartsen verloor haar zoon Dennis op 19-jarige leeftijd toen hij in het uitgaansleven werd neergestoken. Ook uit Drenthe zijn er verschillende deelnemers. Jantje Sloterwijk uit Roden bijvoorbeeld. Haar broer Freddie Sloterwijk werd vermoord. De rechtszaak in hoger beroep tegen de dader loopt nog. "Ik mis mijn broer nog elke dag."



De stoet blijft halverwege staan bij een heuvel. Daar staat geschreven: Samen dragen maakt licht(er). Er wordt een gedicht voorgelezen en gezongen. Op het terrein staan zo'n duizend lichtjes die zorgen voor een heel bijzondere sfeer. In mei zijn ze er weer. Dan voor het ophangen van nieuwe bordjes met namen van slachtoffers van zinloos geweld. En volgend jaar november? Dan staat het hele terrein weer vol met lichtjes. En ook dan wordt aan het eind van de plechtigheid een hart van licht gesloten. Als symbool.