Graven op verdachte plek in Koekange naar vermiste Willeke Dost

Als de politie voor vrijdag niet beslist om in Koekange te gaan graven naar de vermiste Willeke Dost op een verdachte plek, doen ze het zelf.

Dat ultimatum stellen Ab Bruintjes en Jan Huzen, nu er in hun ogen een zeer verdachte locatie is, waar mogelijk het lichaam ligt van de sinds 1992 vermiste tiener uit Koekange.Het duo steunt Willeke's tante Klaasje Wopken in haar zoektocht. Zij wil de onderste steen boven in de mysterieuze vermissingszaak van haar nichtje, die haar al 26 jaar bezighoudt. Het trio krijgt daarbij steun van Vermiste Kinderen Alert. Die begon deze week een petitie, om ervoor te zorgen dat de politie gaat graven op de verdachte plek. Die is te vinden 150 meter achter de boerderij van de pleegouders van Willeke, van waaruit het 15-jarige meisje in januari 1992 spoorloos verdween.Gewapend met scheppen zijn ze vanmiddag uitgerukt naar het weiland in Koekange, waar een jaar geleden speurhonden van de Stichting Signi Zoekhonden aansloegen op een menselijke lucht. Een grondradar wees uit dat er diep in de grond was gegraven. De stichting meldde dit bij de politie. Maar het cold case-team weigerde nader onderzoek."Hier haal je witte grond naar boven, dat betekent dat er is gegraven", zeggen Huzen en Bruintjes, zodra ze wat grond omspitten. "We hebben goede aanwijzingen dat ze hier kan liggen. Die honden zijn er speciaal op getraind, en hier zijn ze toch aangeslagen, dat zou heel goed door een lijklucht kunnen zijn."Dieper graven doen de mannen maar niet. Dat vinden ze een taak voor jusitie en politie. Want die moeten wel besluiten om de locatie nader te onderzoeken, zo vinden ze. "Als ze dat niet doen zullen we ons hele leven lang afvragen waarom we hier niet hebben gezocht", zegt BruintjesIn 2010 heeft justitie al een deel van het bewuste weiland afgezocht met grondradars, en ook veel grond weggegraven. "Maar niet op deze plek", zegt Bruintjes vastberaden, die zelf in Koekange woont. "En er is een tipgever die zegt dat hij ooit wat gezien heeft hier."Bovendien zou bij een eerdere zoektocht een kruiwagen uit een nabijgelegen ven opgevist. "Het zou heel goed kunnen zijn dat die gebruikt is om het lichaam te verplaatsen", menen de mannen.Ze hopen erop dat de politie, onder druk van alle commotie en de petitie toch de locatie nader onderzoekt."We hopen dat ze zo verstandig zijn. Tot aanstaande vrijdag hebben ze daar de tijd voor," zegt Ab Bruintjes, "anders doen we het zelf."