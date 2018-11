Deel dit artikel:













Bundel met Uitgesproken! columns van Mulder en Klompmaker Dirk Mulder en Hein Klompmaker zijn trots op hun bundel met radiocolumns

Vier jaar lang gaven ze op Radio Drenthe wekelijks hun ongezouten mening over vooral de cultuur in Drenthe, maar ook over politiek of andere actuele zaken. Dat stopte voor de zomer, maar nu er is wel een bundel met 'de beste tachtig' van Uitgesproken!.

Geschreven door Margriet Benak

Dirk Mulder van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum Borger zijn er beide 'barre wies met' dat hun 'soms vileine, humoristische maar ook hartelijke stukjes' nu zijn gebundeld. Stichting het Drentse Boek zorgde voor de druk, eindredacteur Lukas Koops bepaalde de inhoud.



"Een bestseller zal het nooit worden, en misschien is het eerder een vorm van zelfbevrediging", zeggen ze. "Maar de bundel geeft een mooi tijdsbeeld."



En dat past wel bij de twee mannen, beiden met een historische achtergrond, en afkomstig van dezelfde geschiedenisopleiding met dezelfde leermeester. Want al hun columns zijn later ook geschiedschrijving. In totaal verzorgden Klompmaker en Mulder 120 columns bij Radio Drenthe. Eerst in het cultuurprogramma Podium, later elke vrijdag in De Brink. "Koops selecteerde er tachtig uit, maar de beste van mij, die staat er niet in", aldus Mulder, "maar over de keuze mocht verder niet gecorrespondeerd worden."



De beide columnisten konden de bundel Uitgesproken! uitbrengen met ondersteuning van Het Drentse Boek. Er zijn 400 exemplaren gedrukt.