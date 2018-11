Zakkenrollers opgepakt in Assen, maar van wie is de buit?

In de afgelopen uitgaansnacht in Assen waren meerdere zakkenrollers actief. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

Het gaat om een 25-jarige man uit Assen en een 26-jarige man uit Groningen. Volgens de politie sloegen zij toe bij verschillende café's aan de Markt in Assen.De gestolen spullen zijn in beslag genomen. Inmiddels hebben twee slachtoffers aangifte gedaan. Zij kunnen hun eigendommen terugkrijgen. Maar de politie laat weten dat er nog meer gestolen spullen zijn waarvan de eigenaren nog niet bekend zijn. Zij kunnen alsnog aangifte doen.Naast de aanhouding van de twee zakkenrollers werden ook nog twee 17-jarige jongens uit Assen opgepakt. Zij waren in het bezit van een wapen en softdrugs.