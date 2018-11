Van nachtvorst naar warmterecord in Drenthe

Warmterecords in april, in mei, verspreid door de zomer en in oktober. En ook aan het begin van deze novembermaand lijken we weer af te stevenen op een nieuw warmterecord.

Voor wie vannacht buiten was, is dat moeilijk voor te stellen. Want op verschillende plekken in Drenthe dook de temperatuur onder het vriespunt. Zo reden ook voor het eerst dit najaar de strooiwagens weer uit Maar komende dinsdag zou het wel eens de warmste 6 november ooit in Drenthe kunnen worden, meldt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Dinsdag zal het na het oplossen van een eventuele mistbank en lage bewolking in de loop van de dag zonnig worden. Dan wordt het ’s middags zeer zacht met maximumtemperaturen van ongeveer 15 graden."De warme lucht hebben we te danken aan zuidelijke stromen. En als we die 15 graden halen, is dat een nieuw dagrecord. Het oude record voor 6 november is 14,6 graden in 2015.Volgens John Havinga kan de mist nog een spelbreker zijn. "De mist moet dinsdag wel op tijd oplossen en niet te lang blijven hangen, want de zon is zeker nodig om het record te halen", aldus de weerman van RTV Drenthe.