De vijfde klasse F: Beloofde wereldgoal op Gronings grondgebied De punten blijven in Mussel (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) De rubriek 'De vijfde klasse F' streek neer op Gronings grondgebied (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - De eenmanscameraploeg van de rubriek 'De vijfde klasse F' streek zaterdagmiddag neer in Mussel. Mussel? Is dat niet Gronings grondgebied? Zeker! Buurten bij de koploper in de laagste zaterdagklasse van het Noorden: Mussel.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Samen met SETA uit Musselkanaal is Mussel een van de twee Groningse clubs in de geadopteerde vijfde klasse F. "In Drenthe wordt het amateurvoetbal veel intenser beleefd", licht Meeme Wubs toe. Meeme Wubs, al bijna dertig jaar voorzitter van Mussel. "In deze competitie spelen we tegen veel streekgenoten. We hopen naar de vierde klasse te kunnen promoveren."



Vijf duels, vijf overwinningen. Het gaat van een leien dakje bij Mussel. Zaterdagmiddag kwam het frisse FC Assen op bezoek. Het FC Assen van Wesley van der Wal. Die een aantal weken naar eigen zeggen tegen VCG een corner in één achter de doelman werkte. "Jammer dat hij niet goed op beeld staat", vertelde Van der Wal voor de camera. De gebekte buitenspeler zou bij een nieuw bezoekje van Onze Club het kunststukje wel even herhalen.



Corner

Na een half uur spelen, waarbij Mussel een aantal keer voor het Asser doel verscheen, krijgen de gasten uit de Drentse hoofdstad een corner. Op links. Precies dezelfde plek waar Wesley van der Wal, naar eigen zeggen, de 'beauty' tegen VCG maakte. En prompt. Opnieuw draait hij de corner ineens tegen het net. Logischerwijs zoekt Van der Wal de camera op.



In de rust (0-1) vindt in de bestuurskamer een tussenevaluatie van het treffen plaats. "We zijn écht een ploeg voor de eerste helft", laat iemand van FC Assen vallen. "Ah, wij hebben al onze wedstrijden in de tweede helft weten te winnen", countert een bestuurslid van Mussel. En verrek, een kwartier na rust heeft de lijstaanvoerder uit Groningen de achterstand om weten te buigen. Boels, Letmaath - een lelijke eigen goal - en Hemmes. 3-1.



Jan Veenhof

Na het laatste fluitsignaal feliciteert Jan Veenhof, de coach van Mussel en oud-speler van FC Groningen, Van der Wal met zijn wererldgoal. De punten blijven in Mussel. Door de nederlaag van VCG tegen VEV (2-3) gaan de Groningers alleen aan kop in de heerlijke vijfde klasse F.