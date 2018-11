Luister nu live naar SC Heerenveen - FC Emmen

VOETBAL - Payback time! Dat is voor FC Emmen de inzet van het duel van vanmiddag in Friesland tegen SC Heerenveen. 28 jaar geleden weerhield juist die club FC Emmen van promotie naar de eredivisie.

Bovendien leeft onder de supporters altijd nog wel iets van frustratie na de mislukte samenwerking met de Friese club zo'n tien jaar geleden. De jeugdopleidingen van beide clubs werden samengevoegd, maar in de praktijk bleek vooral Heerenveen profijt te hebben bij de 'samenwerking'.Heerenveen staat op dit moment 9e in de eredivisie met 13 punten uit 10 duels, terwijl Emmen met 9 punten op plek 16 staat.Volg het duel van minuut tot minuut op de liveblog of via Radio Drenthe hieronder...