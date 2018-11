Deel dit artikel:













Brons voor Fleur Nagengast bij EK veldrijden Brons voor Fleur Nagengast bij EK veldrijden (foto: Han Dijkstra) Fleur Nagengast viert oranje feestje (foto: Bianca Nagengast) Fleur Nagengast onderweg naar brons (foto: Bianca Nagengast) vlnr: Inge van der Heijden, Ceylin Del Carmen Alvarado en Fleur Nagengast (foto: Bianca Nagengast)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast (20) uit Beilen heeft in Rosmalen brons gewonnen bij het EK veldrijden voor beloften.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik hoopte vooraf op een podiumplaats. Het is altijd spannend zo'n wedstrijd. Dus ik ben daarom ook heel blij dat het gelukt is", verklaart Nagengast na afloop.



De Europese titel in de categorie tot 23 jaar ging naar landgenote Ceylin Del Carmen Alvarado. Het zilver bleef ook in Nederland met Inge van der Heijden. Daarmee was het hele podium in Rosmalen oranje gekleurd.



Geen goede start

Nagengast moest haar landgenotes al bij de start laten gaan. "Ik had niet zo'n goede start. Ik kwam achter een groepje te zitten wat me een beetje ophield. Toen ik ze voorbij was heb ik de hele wedstrijd alleen gereden. In het laatste rondje kwam er nog een Tsjechische vanachter opzetten. Maar ik dacht als ik maar gefocust blijf, dan is die medaille binnen", aldus Nagengast.



Snel en technisch

Het parcours in Rosmalen was snel en technisch. Op voorhand niet op haar lijf geschreven. "Veel kunstmatige obstakels, veel op en af en het lag er droog en snel bij. Normaal hou ik meer van zware parcoursen dus daarom ben ik extra blij dat het gelukt is."



Het is voor Nagengast haar eerste internationale medaille bij het veldrijden.