Stem nu: Wie was de beste speler van FC Emmen tegen sc Heerenveen? Wie was de beste speler van FC Emmen tegen sc Heerenveen? (Foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen en sc Heerenveen gingen vanmiddag gelijk op en dat is terug te zien in de eindstand: 1-1 gelijkspel. Net als vorige week tegen VVV Venlo krijgt Emmen een puntje erbij. De ploeg van Dick Lukkien heeft nu 10 punten uit 11 wedstrijden en blijft voorlopig 16e in de Eredivisie.





Wie was de beste speler van Emmen tegen de Friese buren uit Heerenveen? Maak hieronder je keuze.