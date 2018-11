Deel dit artikel:













Jens Dekker met gehavende knie negende bij EK veldrijden Jens Dekker met gehavende knie negende bij EK veldrijden (foto: Dick Dekker)

VELDRIJDEN - Jens Dekker uit Fluitenberg is als negende gefinisht bij het EK veldrijden voor beloften in Rosmalen. Niet wat hij gehoopt had. Maar de 19-jarige Drent botste vanmorgen, bij het verkennen van het parcours, met z'n knie tegen een hek, waardoor hij gehavend rond reed.

Geschreven door Karin Mulder

De Europese titel voor renners tot 23 jaar ging met overmacht naar de Brit Tom Pidcock. Hij finishte met een voorsprong van een halve minuut op de Belg Eli Iserbyt die vorig jaar de titel won. Het brons was met Antoine Benoist voor Frankrijk.



Wedstrijdverloop

Dekker had een goede start op het snelle en technische parcours in Rosmalen. Hij draaide als nummer zes het veld in. Daarna moest hij iets terrein prijs geven en zakte hij terug naar de achtste plaats.



Hij belandde vervolgens in een groepje van vier renners dat zeven seconde achterstand had op de nummer vier. In de finale won hij de sprint voor de negende plaats.