Hoogleraar analyseert problemen Wildlands: Het ging al mis in het voortraject

Volgens econoom en hoogleraar plattelandsgeografie Dirk Strijker zijn de problemen bij Wildlands in Emmen veroorzaakt door een verkeerde aanpak in het voortraject.

Wildlands maakte vrijdag bekend dat het park dit jaar 8 miljoen euro verlies lijdt , onder meer door tegenvallende bezoekersaantallen. De dierentuin grijpt in door personeel te ontslaan, de entreeprijs gaat omlaag en Wildlands wil meer en beter zichtbare dieren.Econoom Dirk Strijker noemt het een fors verlies, maar hij is positief over de aangekondigde maatregelen. Volgens hem ligt de oorsprong van het probleem al in 2011/2012. "In het voortraject is het al heel erg mis gegaan. Commerciële partijen moesten 30 miljoen euro investeren in de bouw van het park, maar die miljoenen kwamen er niet. Het merendeel van dat bedrag is uiteindelijk geleend bij de bouwer en een bank. Onder meer de gemeente Emmen staat garant voor die lening. Daardoor zat er geen toetsing meer op of het commercieel een rendabel project zou zijn. Het alternatief was om de stekker er uit te trekken. Dat is niet gebeurd en vanaf daar is het een beetje uit de hand gelopen", aldus de hoogleraar en econoom in het Radio Drenthe-programma Cassata.Volgens Strijker is het voortraject niet het enige probleem. Volgens hem heeft Wildlands gekozen voor een verkeerde opzet. "In een traditionele dierentuin is het elke dag nieuw en anders. Beesten doen van alles, krijgen jongen, de ene keer sta je bij de mieren, de andere keer bij de olifanten. Bij Wildlands is gekozen voor het realistisch neerzetten van de leefruimte. Dat ziet er heel authentiek uit, maar dieren zie je niet veel. Dat betekent dat het er vandaag net zo uitziet als vandaag, dus je hebt geen reden om terug te komen. Voor dieren kom je wel terug, maar stenen veranderen niet."Kan Wildlands failliet gaan? "Dat zou best kunnen", zegt Strijker. "Maar de gemeente Emmen zal ongetwijfeld proberen dat te voorkomen. De econoom hoopt dat de dierentuin in Emmen er bovenop komt. "De directie neemt nu een aantal goede stappen, maar ja, het geld is voor een deel op, dus het worden wel lastige stappen. Het is risicovol, maar het is goed dat Wildlands meer dieren in het park wil plaatsen, zodat er meer te zien is en het minder een pretpark is."Beluister het gesprek met econoom Dirk Strijker in de Cassata-podcast