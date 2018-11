FC Emmen pakt zeer verdiend punt in Friesland

VOETBAL - FC Emmen heeft zich prima gerevancheerd voor het bekeroptreden van afgelopen woensdag, toen de Drentse club onderuit ging tegen de amateurs van ODIN'59. De formatie van trainer Dick Lukkien speelde met 1-1 gelijk tegen SC Heerenveen.

Door het gelijke spel blijft FC Emmen 16e in de eredivisie, met 10 punten uit 11 duels. Datzelfde aantal heeft De Graafschap, Willem 2 en Fortuna Sittard.FC Emmen, spelend in een soort 5-3-2 formatie, was in de eerste helft veruit de gevaarlijkste ploeg. Heerenveen mocht de bal en de Drentse ploeg was vrijwel continu in de omschakeling gevaarlijk. Emmen kreeg zeker drie grote kansen om te scoren, maar Glenn Bijl, Alexander Bannink en Michael Chacon kregen de bal niet achter Warner Hahn. Met name de kans van Bannink had een goal moeten zijn. De aanvallende middenvelder werd door Chacon vrij voor Heerenveen-doelman Hahn gezet, maar stuitte op de goaly.Heerenveen stelde daar zeer weinig tegenover, maar na een half uur kwam de thuisclub wel op voorsprong. Een vrije bal van Arber Zeneli verdween zomaar achter Kjell Scherpen, die de hoge bal volledig verkeerd inschatte.FC Emmen was even aangeslagen, maar bleef verdedigend zeer gedisciplineerd spelen. Uiteindelijk kwam de beloning er, al was het wel erg laat in de wedstrijd. Eerst kopte Jafar Arias nog een megakans recht op Hahn, waarna in de 88e minuut Reuven Niemeijer uit een corner de gelijkmaker binnenkopte.