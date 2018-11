Deel dit artikel:













Ruim driehonderd schapen wandelen door het centrum van Assen De schapen in de binnenstad van Assen op weg naar de stal bij het Witterveld (foto:Ineke Kemper/RTV Drenthe)

Het is weer een bijzonder gezicht vanmiddag in de binnenstad van Assen. Daar dartelen namelijk 325 schapen met hun herders rond. Veel mensen komen er op af om het spektakel te bekijken.

Geschreven door Ineke Kemper

De schapen van Landschapsbeheer Witterveld begrazen in de zomer het natuurgebied de Landjes bij Marsdijk. Maar in de winter mogen ze lekker warm binnenblijven in de stal in Bovensmilde. Om het seizoen af te sluiten lopen de herders daarom met de schapen vanuit Loon, dwars door het centrum van Assen, naar de stal bij het Witterveld.



De kudde laten zien

"Zo laten we niet alleen de inwoners van Marsdijk maar iedereen in Assen zien wat voor prachtige kudde we hebben", zegt schaapherder Caroline Visser.



De herders lopen alweer voor de vierde keer door het centrum. Een hele onderneming. "We hebben verkeersregelaars geregeld, hulpherders en we hebben van tevoren de route uitgestippeld."



Dieren die onderweg moe worden of zere pootjes hebben, kunnen mee in een karretje. In de binnenstad van Assen is het verleidelijk voor de schapen om even te shoppen, maar ze krijgen geen toestemming van de herder. "Nee haha, dat is niet de bedoeling, we letten er goed op dat ze geen winkels binnenlopen."



Veel drukte

Op de Brink in Assen hebben de schapen en herders pauze. Daar komen honderden mensen op af. "Onderweg ging het heel goed, er stonden ook veel mensen langs de route", vertelt Visser. "Het lijkt elk jaar drukker te worden, de schapen kunnen daar gelukkig wel tegen, als de mensen maar een beetje aan de kant gaan."



Maar na hun welverdiende rustpauze is het even alle hens aan dek. Door de drukte besluiten een paar schapen terug te lopen. En als er een schaap over de dam is, volgen er meer. De herders en hun honden hebben de kudde gelukkig snel weer compleet en dan gaan ze op weg voor het laatste stukje naar hun winterverblijf bij het Witterveld.