Nuis wint 1.000 meter in Thialf Kjeld Nuis (foto: ANP/Vincent Jannink)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft in Thialf de 1.000 meter gewonnen. De regerend Olympisch en wereldkampioen op deze afstand kwam tot een eindtijd van 1.07.95. Daarmee hield hij zijn ploeggenoot bij Team Jumbo Thomas Krol (1.08.03) in een rechtstreeks duel achter zich. Nuis plaatst zich hiermee net als op de 500 meter en de 1.000 meter voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden van het seizoen.

Geschreven door Karin Mulder

Ook Kaj Verbij, Hein Otterspeer en Gijs Eldes hebben zich op de 1.000 meter geplaatst voor de World Cups.



Toch was Nuis niet helemaal tevreden over z'n eindtijd. "De opening en de eerste volle ronde gingen goed. Dan is het jammer dat ik het niet afmaak. Ik wilde eigenlijk m'n eigen baanrecord in Thialf verbeteren (1.07.64). Jammer dat dat niet is gelukt."



Gerben Jorritsma nog niet uit dal

Gerben Jorritsma uit Diever, die dit jaar de overstap maakte naar Team Reggeborgh van Gerard van Velde reed de dertiende tijd. Net als op de 500 meter, waarop hij twaalfde (35.68) werd, was dat niet genoeg om ons land internationaal te vertegenwoordigen.



Deelstra en Born

Niek Deelstra uit Hoogeveen, die vrijdagavond nog de elfde tijd reed op de 500 meter (35.66) kwam vandaag op de 1.000 meter tot een nieuw persoonlijk record van 1.10.35. Goed voor de vijftiende plaats. Zijn Drentse ploeggenoot bij IKO Joost Born finishte als negentiende (1.10.55) Born reed vrijdagavond met 35.84 de zestiende tijd op de 500 meter.



Werk aan de winkel voor Das

Anice Das, die opgroeide in Assen, greep net als gisteren op de 500 meter, ook vandaag op de 1.000 meter naast de World Cup tickets. Met een slotronde van 31.02 kwam ze tot een matige eindtijd van 1.18.04, waarmee ze achttiende werd.



Persoonlijke records voor Imke Vormeer

Marathonschaatsster Imke Vormeer uit Meppel kwam afgelopen weekend uit op de langste afstanden. Op beide afstanden was ze sneller dan ooit tevoren. Op de 3.000 meter finishte ze als negende in 4.09.80 . Vanmiddag op de 5.000 meter reed ze opnieuw een persoonlijk record van 7.08.58. Het was de zesde tijd van de dag.



Lex Dijkstra

Lex Dijkstra uit Vries, die dit seizoen voor de Easy Jet-ploeg van Jillert Anema rijdt, werd gisteren 21e op de 1.500 meter (1.51.15) en vrijdagavond 17e op de 5.000 meter (6.30.51)