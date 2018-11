Deel dit artikel:













Nieuw Buinen ook met lege handen tegen SVBO: 0-3 Nieuw Buinen in de aanval tegen SVBO (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Nieuw Buinen blijft in de eerste klasse F vooralsnog in de hoek waar de klappen vallen. De equipe van trainer Herman Scherpen slikte de vijfde opeenvolgende competitienederlaag. Op eigen veld werd het 0-3 in een Drents onderonsje met SVBO.

Geschreven door Ger Hensen

Buurke

Nieuw Buinen was in de vorige speelronde in een veelbesproken duel onderuit gegaan tegen WVV (0-8). Uitgerekend Jeroen Buurke nam toen de eerste vijf doelpunten voor zijn rekening. De spits was pas enkele dagen eerder officieel overgestapt van Nieuw Buinen naar de club uit Winschoten.



Afwerking

Tegen SVBO toonde de hekkensluiter tekenen van herstel, maar het grote verschil zat in de afwerking. Nieuw Buinen liet verschillende kansen onbenut, terwijl de opponent uit Barger-Oosterveld wél toesloeg. Uit een voorzet van Jelmer Scholtens kopte Twan Waidijk al in de veertiende minuut raak. Nieuw Buinen had vlak voor rust op gelijke hoogte kunnen komen, maar Thijs Hateboer schoot voorlangs.



Opnieuw Waidijk

In de tweede helft liep SVBO verder weg bij de thuisploeg. Waidijk scoorde na ruim een uur spelen opnieuw. De bal caramboleerde via het been van Nieuw Buinen-verdediger Roy Feiken over de doellijn. In de absolute slotfase legde Waidijk ook de eindstand vast. Hij was er als de kippen bij om, na een schot van Dylan Wessels, van dichtbij de rebound te benutten.



Door de nieuwe nederlaag blijft Nieuw Buinen op de laatste plaats steken, met vier punten uit zeven wedstrijden. SVBO staat vierde, met elf punten uit zes duels.