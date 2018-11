Deel dit artikel:













Heren E&O verdelen de punten met Quintus na spannend slot De heren van E&O spelen gelijk op bezoek bij Quintus. (Foto: Screenshot Livestream Quintus)

HANDBAL - De heren van E&O hebben in het Eredivisie-duel met het Zuid-Hollandse Quintus de punten verdeeld. Zondagmiddag eindigde de wedstrijd in 27-27.

Klein verschil

In de eerste helft gingen beide ploegen gelijk aan elkaar op. Quintus opende de score, maar de Emmenaren kwamen al gauw terug en dit leidde tot een nek aan nek race in het eerste bedrijf. Uiteindelijk kon E&O in de slotfase van de eerste helft nog uit lopen tot een voorsprong met een marge van drie punten: 13-16.



Rode kaart

Het was de ploeg van Freek Gielen die in de tweede helft even verder uitliep op Quintus en de betere partij was. Quintus moest hierdoor aanpoten en deed dat ook. De ploeg liep weer in op de Emmenaren. Rond de vijftigste minuut stond het 23-24 , maar E&O speler Gijs Freriks moest het veld verlaten door een ontvangen rode kaart. E&O kreeg het lastig met een man minder en dat zorgde voor een spannende slotfase. Uiteindelijk werden de punten verdeeld met een gelijke eindstand van 27-27.



Dames

Eerder op zondagmiddag kwamen de dames van E&O in actie in dezelfde sporthal tegen Quintus. Zij verloren met 37-23.