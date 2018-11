Alcides pakt punt én vijf gele kaarten tegen Purmersteijn

VOETBAL - Alcides speelde vanmiddag in de hoofdklasse A op bezoek bij Purmersteijn een doelpuntloos duel. In Purmerend bleef het na negentig minuten 0-0.

Na de 3-1 winst van vorige week in de Meppeler derby tegen MSC, pakte de ploeg van Wilko Niemer dus weer een punt. Alcides, nummer tien van de ranglijst, deed niet onder tegen Purmersteijn, dat twaalfde staat.Alcides moest vooral tegenhouden in Purmerend en deed dat met man en macht én soms over de schreef. Het koste Alcides uiteindelijk vijf gele kaarten. Deze werden uitgedeeld aan Dennis Blokzijl, Peter Fokke, Bram Komduur, Sander Boekholt en Wahid Shimeri.Meer amateurvoetbal: