Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gieten vernedert Amicitia met 10-0 zege in 3B Gieten-trainer Rolf Veneboer (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - In de derde klasse B heeft Gieten zondagmiddag een 10-0 zege behaald op tegenstander Amicitia. De thuisploeg van trainer Rolf Veneboer was oppermachtig en kreeg totaal geen weerstand van de zwakke bezoekers. Kassim Bizimana was met vijf treffers de topschutter van de wedstrijd.

Al in de eerste helft stond Gieten met 7-0 voor en in de tweede helft kwamen er nog drie treffers bij. “De tegenstander was erg slecht, dan moet je er wel tien inschieten”, vertelt aanvoerder Denny Feiken. “In de tweede helft wilden we vooral de nul houden. Daar speelden we ook minder goed, iedereen gaat dan toch wat meer voor eigen kansen spelen en dan wordt er minder gegund.”



Naast de vijf treffers van Bizimana was ook Stein Rietman twee keer trefzeker. Atal Amini, Elvis Hedzic en Hidde van der Weide scoorden allemaal één keer.



Gieten kan zich nu met een goed gevoel voorbereiden op de wedstrijd van volgende week. Dan komt het naastgelegen Annen op bezoek. “Die wedstrijd speelt in het dorp. Dat wordt een mooie partij, want ik denk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn”, aldus Feiken.