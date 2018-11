GOMOS wint van koploper FVC

VOETBAL - GOMOS heeft vanmiddag op bezoek bij FVC uit Leeuwarden de volle drie punten in de tas gestoken. De koploper werd in de 1e klasse F geklopt met 0-2 door de ploeg uit Norg.

Het had niet veel gescheeld of de promovendus had in de dertiende minuut wél tegen een achterstand aangekeken. Door een handsbal van Jeffrey Krul werd er een strafschop aan FVC vergeven, maar deze belandde op de paal en dus kwamen de gasten met de schrik vrij. Niet lang daarna was het Ivo Drenth die de score opende en GOMOS op voorsprong zette.In de tweede helft was de ploeg van trainer Wim Bakering de bovenliggende partij en rond de zestigste minuut viel dan ook de tweede goal van de middag voor GOMOS. Jordi van Esch verdubbelde de voorsprong en besliste de wedstrijd: 0-2.Niet alleen de profclubs, maar ook de amateurclubs uit Emmen en Heerenveen stonden vanmiddag tegenover elkaar. In de laatste minuut zagen de Emmenaren een 2-2 stand veranderen in 2-3 en dus verlieten de Emmenaren met lege handen het veld. De ploeg lijdt hierdoor na het eerste verlies tegen GOMOS van vorige week, de tweede nederlaag op rij.VKW deed vandaag goede zaken. Waar de ploeg uit Westerbork thuis tegen Bergum op een 0-1 achterstand kwam, werd door een fout van de keeper van Bergum de score gelijk.VKW werd sterker in de tweede helft en dit resulteerde in veel doelpunten. Anjo Willems zette de 2,3 én 4-1 op het scorebord en tekende dus voor een hattrick. Durk de Jong kopte VKW naar 5-1 en Willems maakte de middag van de Bergum nog een stukje erger, hij maakte de 6-1 en zijn vierde van de middag.In het Drents onderonsje tussen Nieuw Buinen en SVBO was het de ploeg uit Barger-Oosterveld dat met 0-3 won. Hierdoor blijft de thuisploeg onderaan de ranglijst bungelen met vier punten. SVBO staat vierde, met elf punten.