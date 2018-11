Hoogeveen lijdt eerste nederlaag in Hoofdklasse A

VOETBAL - Het tot nu toe ongeslagen Hoogeveen heeft zondagmiddag de eerste nederlaag in de Hoofdklasse A geleden. De koploper in de tussenstand was op eigen veld niet opgewassen tegen Hoogland, dat met 1-3 won.

“We hebben vandaag voor het eerst verloren en dat was terecht. We speelden niet goed, maakten te weinig kansen en gaven balbezit slordig uit handen,” geeft trainer Nico Haak aan.In de eerste helft kwam Hoogeveen al snel met 0-2 achter te staan. Vlak voor rust kwam de thuisploeg nog wel terug tot 1-2 door een mooi ingeschoten vrije bal van Daniel Manning, maar daar was wel een zware overtreding op Marco Hartman voor nodig.“Wij hadden een 100 procent strafschop verdiend. Marco Hartman werd hard geraakt, maar de overtreding bleef onbestraft”, aldus Haak. Hartman moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Manning. Voor Hartman lijken de gevolgen echter nog veel groter te zijn, aangezien er gevreesd wordt voor een gebroken voet bij de spits.In de rust probeerde Haak zijn mannen weer op de rit te krijgen, maar al twee minuten na rust scoorde Hoogland ook de 1-3. Daarna zat de wedstrijd op slot. “We hadden wel tot acht uur door kunnen spelen, dan hadden we nog niet gewonnen. We waren niet goed genoeg en het was onder ons kunnen.”Ondanks de nederlaag staat Hoogeveen nog altijd aan kop in de Hoofdklasse A. De ploeg staat drie punten los van SDO.