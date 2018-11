Deel dit artikel:













Achilles 1984 mist kansen en daarmee ook aansluiting subtop Achilles 1894 ziet in de slotfase de tegenpartij winnen (foto: RTV Drenthe/Dennis Weitering)

VOETBAL - In de zondag Hoofdklasse A leed Achilles 1894 een thuisnederlaag tegen RKZVC. De formatie uit de Achterhoek won met 2-1. Door de nederlaag staat de Asser club 7e, op negen punten van koploper Hoogeveen.

Geschreven door Dennis Weitering

Grote kansen

De ploeg van Paul Weerman moest vandaag een stevige hand vol mensen missen. De ietwat gehavende ploeg liet de openingsfase aan de gasten, waaruit geen gevaar ontstond. Na die tien minuten echter begon Achilles beter te voetballen en kwam het ook meteen tot een eerste kans. Een aanval door het centrum via Rick Wiersma en Ids Hannema werd door laatstgenoemde op doel geschoten, die uitstekend gered werd door doelman Huib Jonkman. Slechts twee minuten later kreeg de thuisploeg een nog grotere kans. Rick Wiersma liet zich echter door de goed uitkomende Jonkman verrassen waardoor zijn inzet van tien meter van de goal finesse miste.





Na deze sterke fase van de thuisploeg namen de Achterhoekers het weer over. Hier was het na de tweede kans wel meteen raak. Waar het eerste schot nog gekeerd kon worden door doelman Otto, was hij na 25 minuten voetbal kansloos bij de eerste paal. Daar kon Sven Jurjus binnen tikken na een vlotte aanval. Achilles 1894 leek niet lang last te hebben van deze tik want in de tien minuten die volgden kreeg het opnieuw een aantal prima kansen. Ids Hannema, die er al zes in heeft liggen dit seizoen, werd vrij gelaten bij de tweede paal in de hectiek op de rand van het strafschopgebied waarna hij beheerst de verdiende gelijkmaker scoorde. Deze 1-1 bleek ook de ruststand, ondanks kansen voor beide ploegen. Succestrainer Laurens Knippenborg liet zich in zijn gang naar de catacombe nog even gelden bij het prima fluitende trio. Volgens hem hadden de gasten vlak voor rust een strafschop moeten krijgen. Dit protest was niet geheel onterecht.



Tweede helft

De tweede helft leken beide ploegen iets minder gemakkelijk het niveau te halen. Dit zorgde ervoor dat het tempo iets lager lag er af en toe echt slordig gepasst werd. Waar Ids Hannema voor de thuisploeg de gevaarlijkste man bleef, was het Sven Jurjus voor de gasten. Beide kregen echter te weinig steun binnen het strafschopgebied op momenten dat zij er door kwamen. 20 Minuten voor tijd kreeg Achilles 1894 de grootste kansen van de tweede helft. De lange Jean Pierre N'Gouan nam grote passen in zijn vrije doorgang richting de doelman waar de verdediging op snelheid geklopt leek. Echter verkoos Jean Pierre een breedtepass waar de weg richting een goal vrij leek. Dit overkwam kort daarna ook Rick Wiersma. Ook hij had de keuze om af te drukken maar verkoos een pass die niet aan kwam.





Zo dreigde de wedstrijd in een remise te eindigen waar beide ploegen mee hadden kunnen leven. Echter was het invaller Harm Bokkers die uit een messcherpe counter alsnog de winnende binnen prikte voor de gasten. Een zure nederlaag, waar de gehavende ploeg van Paul Weerman vooral de eerste helft de wedstrijd op slot had kunnen gooien.