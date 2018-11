Deel dit artikel:













MSC trefzeker naar winst op Hollandia MSC won in eigen huis met 4-0 van Hollandia (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC uit Meppel heeft in Hoofdklasse A een zuivere zege behaald op naaste concurrent Hollandia. Op eigen veld was de ploeg van trainer Berry Zandink vooral in de tweede helft heel trefzeker en hierdoor mocht MSC een 4-0 overwinning bijschrijven.

Zelfde verhaal

In de beginfase van dit seizoen had MSC moeite om kansen te creëren en deze af te maken. Ook in eerste helft tegen Hollandia was de thuisploeg vooral sterk in de verdediging en het middenveld, maar de voorhoede werd niet bereikt.



Meer pit en power

In de tweede helft werd Kaj van Duuren ingebracht op het middenveld en Camiel Fidom schoof door naar de voorhoede. Dit zorgde voor omslag in de wedstrijd. Justin Benjamins benutte twee kansen en ook Noah Schuurman was twee keer trefzeker.



“Het inbrengen van Van Duuren zorgde voor wat pit en power op het middenveld. Fidom speelde daar ook een goede wedstrijd, maar in de spits komt hij meer tot zijn recht. Hij is heel erg balvast en dat zorgde dat we weer kansen konden creëren”, geeft Justin Benjamins aan.



Na de 1-0 voelde MSC al dat Hollandia de weerstand opgaf. “Bij mijn tweede goal kon ik heel gemakkelijk door de verdediging lopen,” vertelt Benjamins. “Dit gevoel hadden we wel even nodig na het drama van vorige week bij Alcides. Toen hadden we een offday, maar gelukkig zitten we nu weer op het goede spoor.”