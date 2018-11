Deel dit artikel:













Frank Duut lijsttrekker voor 50PLUS bij Provinciale Statenverkiezingen De kandidaten voor 50PLUS (foto: 50PLUS)

Frank Duut is de lijsttrekker voor de partij 50PLUS bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Duut was de afgelopen bestuursperiode al het eerste Statenlid voor 50PLUS in Drenthe. Daarvoor was hij actief in de gemeentepolitiek.



De lijst van 50PLUS telt negen kandidaten, waaronder één vrouw. De partij gaat de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten in met het motto 'ouderen verdienen beter'.