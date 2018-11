Deel dit artikel:













Pesse pakt eerste periodetitel in 4E Pesse is na vandaag nog steeds de ongeslagen ploeg van 4E en pakt de eerste periodetitel. (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - SV Pesse is heerlijk op dreef in de vierde klasse E. De ploeg van John Kramer is na zeven speelronden nog ongeslagen en harkte vanmiddag de eerste periodetitel binnen. En niet geheel onbelangrijk: dat deden ze door met maar liefst 6-0 thuis tegen EHS'85 te winnen.