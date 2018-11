Kjell Scherpen na fout: 'Ik dacht k.., daar gaan we weer'

VOETBAL - Het seizoen van Kjell Scherpen kent tot nu toe hoge pieken en diepe dalen. Vandaag kwamen die twee uitersten bij elkaar in het Abe Lenstra Stadion. De pas 18-jarige doelman ging in de fout bij de openingstreffer en herstelde zich daarna prima met enkele cruciale reddingen.

Ik ga niet zeggen dat ik een blunder heb gemaakt. Het was een inschattingsfout en daarna herpak ik me goed. Kjell Scherpen, doelman FC Emmen over de tegengoal in Heerenveen

Het leek een bal die houdbaar was of beter, het leek een bal die over zou gaan. Dat dacht Kjell Scherpen ook, maar tot zijn afgrijzen zag hij de vrije bal van Zeneli achter zich in het zijnet belanden. Aan de, voor Heerenveen, goede kant van de paal. "Ik zag de bal heel hoog gaan en bij de eerste paal dacht ik dat die bal wel achter zou gaan, maar hij ging erin. Dan kan je wel erg gaan balen, maar dat heb ik niet gedaan."Scherpen wilde, in ieder geval niet tegenover de media, zeggen dat het een blunder was. "Het was een inschattingsfout en daarna herpak ik me goed."De doelman was lovend over de teamprestatie, voor en na de tegengoal. "We deden het gewoon goed, gaven nagenoeg niets weg en zijn blijven geloven in een resultaat. Dat die goal uiteindelijk valt is heerlijk en voor mij extra lekker. De ontlading was in ieder geval enorm groot."