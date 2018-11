Debutant Kjelt Engbers: Zes seconden spits en zes minuten verdediger

Engbers probeert te koppen met Sam Lammers en Michael Chacon in de buurt. Pelle van Amersfoort kijkt toe (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Een opmerkelijk debuut van Kjelt Engbers vanmiddag in Friesland. De jonge Emmenaar werd in de slotfase van de wedstrijd ingebracht als stormram om de gelijkmaker te forceren, maar vervulde die rol slechts zes seconden.

Vlak voor de corner, waaruit Reuven Niemeijer scoorde, kwam Engbers binnen de lijnen. Hij deelde in de feestvreugde en werd daarna gesommeerd de positie centraal achterin te bekleden om Sam Lammers, Arber Zeneli en invaller Mitchell van Bergen van het scoren te houden.Engbers, die twee seizoenen geleden door Bas Sibum (de trainer van FC Emmen Onder 19) werd omgeturnd van spits naar centrale verdediger, was blij met zijn eerste optreden in de hoofdmacht.