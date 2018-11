Lukkien: Knap hoe het elftal zich heeft opgericht

VOETBAL - Volgens Dick Lukkien lag de basis van het verdiende punt in Heerenveen niet bij het 'verhelderende' gesprek dat hij afgelopen donderdag voerde met zijn ploeg na de zeperd in de beker. "Nee, de basis ligt bij hoe wij aan de aftrap verschenen. Feit blijft dat we een dramatische woendagavond kenden, maar ik vind het heel knap hoe mijn ploeg zich heeft opgericht."

In Nederland willen we alles altijd maar duiden. Als je 250 foto's maakt vanaf de tribune zie je heel veel verschillende systemen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over het systeem wat hij vanmiddag in hanteerde in Heerenveen

Het was in de tweede helft, die een stuk sterieler was, hopen op een bevlieging of een standaardsituatie om toe te slaan. Gelukkig gebeurde dat laatste. Dick Lukkien

Kjell Scherpen na fout: Ik dacht kut, daar gaan we weer

De liveblog van sc Heerenveen - FC Emmen

FC Emmen pakt verdiend punt in Friesland

De samenvatting van sc Heerenveen - FC Emmen

Debutant Engbers: zes seconden stormram, zes minuten verdediger

De tactische aanpassing, met drie centrale verdedigers (Tim Siekman naast Nick Bakker en Keziah Veendorp) pakte goed uit. "We kregen te gemakkelijk de goals tegen. Dat was voor iedereen duidelijk en dus besloten we deze aanpassing te doen. Dat gaf overduidelijk vertrouwen en vanaf de eerste minuut konden we ons prima onder de druk van Heerenveen uitvoetballen."Maar was het nu een 5-3-2 systeem of 3-5-2? Of toch wellicht 5-4-1? "Ach, weet je.. in Nederland willen we alles altijd duiden. Nu zouden we zijn begonnen met vijf verdedigers, maar ik verzeker je dat als je 250 foto's maakt vanaf de tribune je heel veel verschillende systemen ziet. Wat het nu wel was? Ja, dat weten we zelf ook niet. Het gaat mij erom dat het werkte."Toch ging Lukkien bij rust met een katerig gevoel de kleedkamer in. "Echt onbegrijpelijk. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat wij achter staan, terwijl we beter zijn en gewoon op 0-2 of 0-3 hadden moeten staan?"Na rust was de dreiging van Emmen een stuk minder, behoudens de eerste minuut toen Glenn Bijl recht in de handen schoot van Warner Hahn. "De tweede helft was wat sterieler. We hadden elkaar wel geneutraliseerd en dan is het hopen op een bevlieging of een standaardsituatie waarin we toe kunnen slaan. Gelukkig gebeurde dat laatste."En dus overheerste na afloop de opluchting bij de oefenmeester van FC Emmen. "Maar toch ook wel een dubbel gevoel, want ergens weet je gewoon dat we hier hadden kunnen winnen."