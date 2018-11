Statenfractie PvdA: Minder windmolens in Drentse Monden en Oostermoer

De Statenfractie van de PvdA vindt dat er te veel windmolens zijn ingepland in het Windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Volgens de Statenfractie is met het Rijk afgesproken dat in het gebied maximaal 150 megawatt aan windenergie mag komen.De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer maakten vorige week bekend dat ze 45 windmolens willen plaatsen van ruim 210 meter hoog. Volgens de PvdA-Statenfractie hebben die molens een totaalvermogen van 175,5 megawatt, 25,5 megawatt meer dan is afgesproken.De Statenfractie van de PvdA vindt dat de initiatiefnemers zich moeten houden aan de eerder vastgelegde 150 megawatt, de partij wil daarom dat er 7 windmolens geschrapt worden.De PvdA heeft in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.