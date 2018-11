Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie Emmen houdt dronken vrachtwagenchauffeur aan Politie houdt dronken vrachtwagenchauffeur aan (foto: RTV Drenthe)

De politie in Emmen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een dronken vrachtwagenchauffeur uit Litouwen aangehouden.

Agenten zagen de man slingerend over de N34 rijden. Bij knooppunt Holsloot draaide hij de A37 op en kwam tot stilstand op de vluchtstrook.



Uit een blaastest bleek de vrachtwagenchauffeur bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.Hij moest zijn rijbewijs inleveren.



Ook had zijn vrachtwagen schade aan de voorruit en voorkant. Volgens is de politie man mogelijk doorgereden na een aanrijding.