De Formule 1 heeft al een 'hoofdingang' in Assen

Rijd je vanochtend over de A28 richting Assen? Dan zie je een groot spandoek met de tekst 'Hoofdingang' op het viaduct voor de afslag Zuid.

Ondernemers uit het Noorden hingen het spandoek in alle vroegte op. Ze zijn boos over de berichten dat de Formule 1 naar Zandvoort zou gaan. "De hoofdingang van de Formule 1 en de TT is hier", zegt een van de ondernemers.Volgens de initiatiefnemers is er in Nederland maar één geschikt circuit voor de Formule 1: het TT Circuit in Assen. "Assen is zowel voor motoren als voor Formule 1-auto's een geweldige baan en behoeft nauwelijks aanpassingen. Om Zandvoort toch een mooie plek in de Formule 1 te gunnen, hebben we boven de A28 een spandoek opgehangen met de tekst: Circuit Zandvoort Hoofdingang TT Circuit Assen."Afgelopen week liet prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, weten dat hij een aanbod had gekregen van de eigenaar van de Formule 1. Later zwakte hij die woorden weer af en bleek het alleen nog om onderhandelingen te gaan.Jos Vaessen, voorzitter van stichting The Netherlands Grand Prix Foundation, probeert de Formule 1 naar het TT Circuit in Assen te halen. Dit weekend pleitte onder andere cabaretier Youp van 't Hek in een column dat de Formule 1 naar Assen zou moeten gaan.De initiatiefnemers van het spandoek in Assen willen ook op de sociale media aandacht voor een eventuele Formule 1 in Assen. Met de hashtag #HupAssen - een verwijzing naar de column van Van 't Hek - moet er op bijvoorbeeld Twitter en Instagram over de races in Assen worden gesproken.