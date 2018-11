File door botsing op A28 bij Glimmen

Op de A28 ter hoogte van Glimmen is vanochtend een ongeluk gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij drie auto's betrokken.

Een persoon zou gewond zijn. Door het ongeluk is er een file ontstaan in de richting van Groningen. Het verkeer staat vanaf de afslag naar Vries vast. Automobilisten moeten rekening houden met drie kwartier vertraging. Het verkeer wordt omgeleid via de afrit Eelde.Ook op de N34 bij Zuidlaren staan auto's stil door het ongeluk.