Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 4 november 2018

Harp Mitch (Michel Zwiers) is een zanger en mondharmonicaspeler die trouw is gebleven aan de blues uit de jaren vijftig; “Old School Blues”. Het harde Chicagogeluid. In dat geluid en spel hoor je invloeden van Little Walter, George “Harmonica” Smith, William Clarke, Rod Piazza, Rick Estrin, Mitch Kashmar en RJ Mischo. Zijn repertoire bestaat uit eigen bewerkingen van nummers van zijn helden, maar ook uit eigen werk. Harp Mitch bracht twee CD’s: Tell me (2010) en Little Boys Talk (2012).